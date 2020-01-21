«Саутгемптон» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 21 января, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. На 22-й минуте Нейтан Редмонд вывел «святых» вперед. На 48-й минуте Стюарт Армстронг удвоил преимущество «Саутгемптона».

«Кристал Пэлас» прервал серию из пяти матчей без поражений в АПЛ. Команда с 30-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице. В активе «Саутгемптона» 31 очко, команда вышла на десятую строчку.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 1 февраля на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Саутгемптон» в тот же день на выезде сыграет с «Ливерпулем».

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