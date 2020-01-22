Ведущая Ксения Собчак раскрыла внешность популярного анонимного блогера Texnosergey. Он появился в новом выпуске шоу «Собчак без сахара» на «Яндекс.Эфир».

Блогер не стал полностью раскрывать свое лицо, а показался перед камерами в черной маске, закрывавшей рот и нос. «Не ожидали? Не жирный, не сорокалетний», — сказал Texnosergey. До этого он участвовал в программе в статусе соведущего, находясь за кадром.

Texnosergey оказался молодым стройным блондином высокого роста. «Глаза голубые, як у Шэрон Стоун! Зачем тебе маска?» — удивилась Собчак. В ответ блогер пояснил, что опасается за свою жизнь из-за острой критики звезд в своих роликах.

Блогер прославился в Instagram благодаря ироничные видео, в которых он высмеивает московский бомонд. Texnosergey регулярно пародирует посты светских львиц в соцсети.

Новое шоу Собчак выходит с конца декабря 2019 года. Она определила формат передачи как первый глянцевый проект о нравах большого города без цензуры. Ведущая также выпускает шоу «Осторожно, Собчак!» на YouTube. В нем она берет интервью у известных личностей.

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