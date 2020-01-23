Российский фигурист Алиев стал чемпионом Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал победителем чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Алиев набрал баллов за короткую и произвольную программу 272,89 балла. Второе место занял другой россиянин Артур Даниелян с 246,74 баллами. На третьем месте расположился грузин Морис Квителашвили (246,71 балла).

22 января Алиев занял второе место в короткой программе. С двумя недокрутами он набрал 88,45 балла и уступил только чеху Михаэлю Бржезине, который в итоге стал седьмым.

Алиев — чемпион России 2020 года, Даниелян — серебряный призер. Кроме того, в активе Алиева — серебро чемпионата Европы 2018 года.

Чемпионат Европы завершится 26 января.

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