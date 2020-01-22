Российский фигурист Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы

Российский фигурист Дмитрий Алиев стал вторым в короткой программе на чемпионате Европы, который проходит в австрийском Граце. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам выступления одиночников Алиев стал лучшим из россиян. С двумя недокрутами он набрал 88,45 балла и уступил только чеху Михаэлю Бржезине (89,77 балла). Вслед за Алиевым в турнирной таблице расположился другой россиянин Артур Даниелян. За свой прокат спортсмен набрал 84,63 балла. Еще один представитель сборной России Александр Самарин стал 13-м (74,77 балла).

Материалы по теме «У наших сегодня нет конкурентов» Трусова, Щербакова или Косторная? Кто из российских фигуристов победит на чемпионате Европы

Алиев — чемпион России 2020 года, Даниелян — серебряный призер. Кроме того, в активе Алиева — серебро чемпионата Европы 2018 года.

Позднее 22 января короткую программу представят спортивные пары. Произвольную программу мужчины покажут 23 января. Чемпионат Европы завершится 26 января.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!