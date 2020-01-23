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Российские ученые отправятся на поиски эвенкийского метеорита

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Ученые Института геохимии и аналитической химии имени Вернадского отправятся в Эвенкию на севере Красноярского края на поиски метеорита, который предположительно упал там в марте 2019 года, сообщает пресс-служба красноярского отделения Русского географического общества (РГО).

Экспедиция запланирована на лето 2020 года. Ее участники надеются найти и изучить фрагменты небесного тела в тайге в районе поселка Учами. В институте считают, что осколки находятся под полутораметровым слоем снега и метровым слоем льда. Одна из частей эвенкийского метеорита может быть на дне реки Нижняя Тунгуска.

Это уже вторая поездка российских научных сотрудников к предполагаемому месту падения метеорита. В апреле 2019 года они ездили в Эвенкию в разведочную экспедицию и брали пробы грунта.

6 апреля жители Красноярска заметили в небе ярко светящийся объект, который долетел до поверхности земли и вспыхнул. Один из очевидцев снял происходившее на видеорегистратор. Позднее ученые предположили, что это был небольшой метеорит диаметром 2-3 метра, который сгорел в атмосфере.

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