«Фигурист-невидимка» получил миллионы рублей за шоу Навки и Загитовой

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов получил более восьми миллионов рублей за участие в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Об этом сообщает Sports.ru со ссылкой на данные Единой информационной системы в сфере закупок.

Отмечается, что гонорар одной из главных звезд постановки российской фигуристки Алины Загитовой не отражен в документации. Вместо нее в реестре Единой информационной системы в сфере закупок есть договор, где Аксенов выступает в качестве участника представления.

«Существует, конечно, вариант, при котором Загитова вообще ни при чем, но тогда Эдуард Аксенов — гениальный артист, который невидимо, но здорово катался в "Спящей красавице"», — допустил автор заметки Алексей Авдохин.

Согласно документу, Аксенов получил 8,062 миллиона рублей. В договоре сказано, что данная сумма обоснована «уникальностью мероприятия, неразрывно связанной с личностью исполнителя, высочайшим уровнем его мастерства, профессионализмом, эксклюзивностью и зрительским интересом».

Также приводятся суммы гонораров других участников шоу. В частности, Навка за 22 выступления получит 6,6 миллиона рублей. Отмечается, что часть финансирования шоу обеспечивается бюджетными средствами, а занятые в производстве фигуристы оформлены как индивидуальные предприниматели.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановлении спортивной карьеры. Фигуристка намекнула на участие в ледовых шоу, и вскоре в ее Instagram-аккаунте появились кадры с тренировок в рамках подготовки к выступлению в «Спящей красавице».

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