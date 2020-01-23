Серроне заметили в ночном клубе после нокаута от Макгрегора и госпитализации

Американского бойца смешанного стиля (MMA) Дональда Серроне заметили в ночном клубе Лас-Вегаса через несколько часов после нокаута от ирландца Конора Макгрегора и госпитализации. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, спортсмен находился в компании родственников и друзей, с ним также была его супруга. В клуб Серроне приехал прямо из больницы, куда был доставлен после поединка с травмами носа и головы.

Ранее в январе сообщалось, что Серроне получил медицинский запрет на выступления после нокаута от Макгрегора. Он распространяется на следующие полгода.

Бой Макгрегора и Серроне состоялся 19 января (по московскому времени) на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Ирландец нокаутировал соперника за 40 секунд. После боя он также отправился в ночной клуб. Был ли Макгрегор в ту ночь в состоянии алкогольного опьянения, не уточняется.

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