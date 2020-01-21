Макгрегор обратился к Трампу

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор написал пост, посвященный президенту США Дональду Трампу. Запись доступна в Twitter-аккаунте спортсмена.

«Феноменальный президент. Один из лучших в истории страны. Он стоит на плечах своих гигантов-предшественников. Нелегкое у него дело. Особенно в самом начале срока», — обратился 31-летний спортсмен к американскому лидеру. Он также поздравил соотечественников Трампа с днем Мартина Лютера Кинга, который в США отмечали 20 января.

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19 января Макгрегор вернулся к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он нокаутировал американца Дональда Серроне за 40 секунд.

Трамп поддерживает отношения с президентом UFC Дэйной Уайтом. Американский лидер стал гостем турнира UFC 244, где в главном бою встречались Хорхе Масвидаль и Нэйт Диас.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. На его счету 22 победы и четыре поражения.

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