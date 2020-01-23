Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Сигаретам в России предрекли подорожание на 25 процентов. О повышении цен на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году сообщают «Известия» со ссылкой на Аналитический центр при правительстве России.

Эксперты назвали две причины подорожания: повышение акцизов и дополнительные затраты производителей на массовую маркировку табачной продукции. С 1 марта 2019 года производителей обязали печатать на каждой упаковке цифровой код Data Matrix.

Замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Виктория Павлюшина рассказала изданию, что больше всего влияет на рост цен маркировка. Она добавила, что такая мера призвана снизить количество контрафакта на рынке. По ее словам, пока нелегальный табачный бизнес растет.

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С тем, что цены на сигареты в России вырастут, согласился директор по работе с органами государственной власти «JTI Россия» Василий Груздев. Он назвал еще одной причиной повышения цен инвестиции компаний в другие производственные процессы. По его словам, требования к качеству продукции и ее сертификации повысились.

Эксперт отметил, что акцизы на нагревательный табак также увеличились на четыре процента, а на электронные системы доставки никотина — на 4,2. По мнению Груздева, рост в этом году будет обусловлен лишь ежегодным увеличением ставок акцизов. По данным компании JTI, сейчас средняя стоимость легальной пачки сигарет в России составляет 115 рублей, из которых минимум 64 рубля — налоги. Учитывая производственные и логистические затраты производителей и ритейлеров, более 97 процентов сигарет дороже 90 рублей за пачку.

Ранее сообщалось, что в России подорожали алкогольные напитки и сигареты — это стало следствием повышения акцизов с 1 января 2020 года. Акцизы на табачные изделия выросли на четыре процента — до 1966 рублей за тысячу штук плюс 14,5 процента расчетной стоимости.

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