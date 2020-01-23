Специалисты предупредили о нашествии пауков со смертельным ядом

Австралийскому городу Сидней угрожает нашествие опасных пауков Atrax robustus, укус которых может быть смертелен для человека. Об этом сообщает издание The Guardian.

Предупреждение о росте активности пауков распространил Австралийский парк рептилий — единственный изготовитель противоядия, помогающего после укуса Atrax robustus. По словам Джейка Мени (Jake Meney) из отдела пауков и рептилий, эти пауки предпочитают холодные и сырые места, поэтому могут заползать в прачечные, гаражи или брошенную на земле обувь.

Специалисты связывают увеличившуюся активность Atrax robustus с несколькими факторами. Важную роль играет теплая погода, сменившая шедшие в Сиднее дожди, а также особенности брачного поведения этих пауков. «В теплое время года самцы, которые особенно опасны для людей, по ночам выходят на поиски самок», — объясняет профессор Дитер Хочули (Dieter Hochuli) из Сиднейского университета.

Atrax robustus распространены в окрестностях Сиднея. Это черные и коричневые пауки с крайне болезненным укусом. Как правило, их длина составляет от одного до пяти сантиметров, однако встречаются и более крупные особе. В Австралийском парке рептилий содержали паука этого вида длиной десять сантиметров.

Яд Atrax robustus способен причинить серьезный вред здоровью человека. У пострадавших усиливается слюноотделение, происходит неконтролируемое сокращение мышц, затрудняется дыхание, возникает дезориентация, затем человек теряет сознание. Без немедленной медицинской помощи пострадавший может погибнуть.

В январе сообщалось, что зоолог из украинского города Одесса развел дома более тысячи пауков-птицеедов. Половина его питомцев не ядовиты, а те, что имеют яд, не проявляют агрессии к людям.

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