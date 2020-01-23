Названа дата второго чтения законопроекта о поправках в Конституцию

Рассмотрение во втором чтении президентского законопроекта о поправках в Конституцию может состояться 11 февраля. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает в четверг, 23 января, агентство «Москва».

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«На следующей неделе мы поедем в регионы, а правильно было бы потратить время в рамках комитетов — вести работу над поправками к законопроекту об изменениях в Конституцию», — сказал спикер.

23 января нижняя палата парламента одобрила поправки в основной закон в первом чтении.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламентариев соответствующий проект закона 20 января. Глава государства предлагает внести изменения в 22 статьи основного закона, положения первой и второй глав останутся в неизменном виде.

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