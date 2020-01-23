На судоверфи «Звезда» решены ключевые технологические и социальные задачи

За четыре года работы судоверфи «Звезда» решены ключевые задачи с точки зрения технологии судостроения нового предприятия — обеспечена возможность не только строительства и сборки секций судов в блоке корпусных производств и на стапеле, но и спуска судов на воду с помощью транспортно-передаточного дока для последующей достройки. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор судоверфи «Звезда» Сергей Целуйко.

«Продолжается строительство производственных цехов, достроечных набережных и складских площадок первой расширенной очереди. Полным ходом идут работы на площадке строительства основного объекта второй очереди — сухого дока, которому предстоит в скором времени стать самым большим в России гидротехническим сооружением. Его размеры — 485 на 114 на 14 метров», — пояснил Сергей Целуйко.

Кроме строительства самой верфи, возводятся предприятия-спутники. Сейчас для локализации производства винторулевых колонок и систем электродвижения судов на территории судостроительного комплекса уже создан завод ВРК «Сапфир», проектные мощности которого позволят удовлетворить потребность в винторулевых колонках для судов различного класса.

Строительство судостроительного комплекса «Звезда» идет параллельно с выполнением заказов. «Заключение всех контрактов было заранее рассчитано с учетом графика строительства и ввода в эксплуатацию новых цехов и площадок, набора необходимого персонала. На данный момент число заказов на строительство судов достигло 43. Сейчас для выполнения первых заказов мы используем уже построенные объекты — блок корпусных производств, окрасочные камеры и открытый тяжелый достроечный стапель», — отметил Сергей Целуйко.

В то же время готовятся площадки для выполнения дальнейших заказов. Например, строительство ключевого объекта второй очереди — сухого дока — идет со значительным опережением графика: судоверфь планирует ввести его в строй в этом году. Также начнут работу ряд цехов, достроечные и грузовые набережные.

«Сейчас на "Звезде" работает уже около 3500 человек, а по окончании строительства верфи численность сотрудников возрастет до 7,5 тысячи, ведется набор специалистов на работы во вновь вводимых цехах, — подчеркнул Сергей Целуйко.— Большая часть наших работников — 85 процентов — это жители Приморского края. Но, конечно, опытных, квалифицированных судостроителей в нашем регионе в таком количестве не хватает, привлекаем кадры со всех уголков России».

Сотрудникам, переехавшим из других регионов в рамках программы мобильности трудовых ресурсов, оплачивается дорога, частично компенсируются затраты по найму жилья и его обустройству, выплачивается единовременное пособие. Судоверфь использует все возможные источники поиска и подбора персонала, в том числе привлекаем молодых специалистов. Заключены соглашения о сотрудничестве с профильными инженерно-техническими вузами, взаимодействуем с 11 образовательными организациями среднего профессионального образования. Также идет работа по созданию собственного Учебного центра верфи.

«Большой Камень — город небольшой, и новое жилье тут не строилось многие годы, — прокомментировал ход решения жилищных проблем работников предприятия Сергей Целуйко.— Естественно, спрос на него огромный. Сейчас подрядчики судостроительного комплекса активно застраивают шесть микрорайонов: в настоящее время ведутся работы по строительству 74 жилых домов, которые рассчитаны на 4758 квартир. Ответственность за строительство 750 квартир в микрорайоне "Солнечный" возложена на администрацию Приморского края».

