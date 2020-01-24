Школы отказались от ребенка из-за необычной прически

Несколько британских школ отказались от ребенка из-за его необычной прически. Об этом сообщила его мать в эфире телевизионного шоу This Morning.

Англичанка Бонни Миллер (Bonnie Miller) рассказала о дискриминации, которой постоянно подвергается ее восьмилетний сын Фарук Джеймс (Farouk James). Женщина пожаловалась, что ей было крайне сложно устроить сына в хорошую среднюю школу из-за его длинных и пышных волос. В результате Миллер подала петицию с требованием разрешить посещать занятия мальчикам с длинными волосами.

«Почему в таком юном возрасте мы уже прививаем детям мысль о том, что длинные волосы у мальчика говорят о каких-то отклонениях? Я должна с этим бороться, психическое здоровье детей должно быть на первом месте», — пояснила Миллер.

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Фарук Джеймс стал популярным благодаря волосам афро-американского типа. На его аккаунт в Instagram подписаны 260 тысяч пользователей. Он участвовал в модных детских показах во Флоренции и Нью-Йорке, работал со многими брендами, включая Guess. Для более успешной работы в модельных агентствах Джеймсу не раз советовали отстричь волосы, однако его мать считает, что такая прическа — неотъемлемая часть личности сына.

Сейчас выпрямленные волосы Джеймса спускаются ниже поясницы. Чтобы они оставались объемными, он моет их минеральной водой и каждый раз использует полбанки кондиционера. Когда ведущие спросили мальчика, что он думает о своей прическе, он ответил, что любит ее и не хотел бы ее менять.

В мае 2019 года обладатель аномально густых и длинных волос из Бразилии пожаловался на издевательства и дискриминацию из-за женственной внешности. По словам бразильца, мужчины часто обвиняют его в том, что он искажает женскую сексуальность, а женщины — завидуют и считают, что мужчина недостоин таких шикарных волос.

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