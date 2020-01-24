Американский художник подарил новому министру культуры футболку с Путиным

Знаменитый американский художник Дэвид Датуна подарил новому министру культуры России Ольге Любимовой футболку. Об этом он написал в своем официальном Instagram-аккаунте в пятницу, 24 января.

На футболку, которую Датуна решил подарить Любимовой, нанесена репродукция его собственной картины «Всевидящий В.». На полотне изображен президент России Владимир Путин. «К новой должности новый гардероб!!! Послал сегодня эту футболку с изображением "Всевидящего В." новому министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой. Новый статус предполагает новую футболку», — гласит описание к посту Датуны.

Кроме того, художник считает, что такая вещь должна стать атрибутом формы всех министров, в связи с чем он попросил прислать ему размеры каждого.

Дэвид Датуна — американский художник грузинского происхождения, коллекционер произведений искусства и автор нескольких инсталляций. Среди них «Путин — Мона Лиза», «Водянова — любовь миллионов», а также приклеенный к стене скотчем банан «Комик», который купили в декабре за 120 тысяч долларов.

О том, что возглавлявшая ранее департамент кино Ольга Любимова назначена на пост министра культуры, стало известно 21 января. До нее должность занимал Владимир Мединский.

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