Россиянину дали 45 лет тюрьмы за организацию теракта в Германии

Берлинский суд приговорил россиянина к заключению за организацию теракта, сообщает газета Der Tagesspiegel.

Полное имя мужчины не раскрывается — в газете его называют Мухаммад-Али. Отмечается, что он хотел устроить взрыв на территории Германии. За это мужчине дали 45 лет тюрьмы.

Защита настаивала на том, чтобы помиловать россиянина, поскольку тот быстро прекратил планировать преступление. Отмечается, что Мухаммад-Али боялся, что его раскроют.

По данным следствия, мужчина планировал теракт с 2015 года, ему должен был помогать знакомый из Франции. Затем к нему присоединился Анис Амри, устроивший теракт в Берлине в 2016-м.

22 декабря стало известно, что полиция Германии предотвратила теракт на площади Брайтшайдплац в центре столицы. Полицейские заметили на рынке двоих подозрительных мужчин. При проверке документов выяснилось, что они являются сирийцами, один из них имел подтвержденные контакты с «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России).

19 декабря 2016 года террорист Анис Амри угнал грузовик и въехал в толпу людей на рождественской ярмарке на площади Брайтшайдплац. Под колесами фуры погибло 11 человек, еще около 50 получили травмы. Преступнику удалось скрыться, позднее он был ликвидирован в Италии.

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