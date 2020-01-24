В Госдуме заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство

Украина могла бы присоединиться к Союзному государству. Такое мнение агентству РИА Новости высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.

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По его словам, жители Украины, которые приезжают на «Славянский базар» в Витебске, видят, что Союзное государство дает преимущества для социальной защищенности и развития экономики. «Если мы говорим о третьем славянском государстве, может быть, они тоже присоединятся, чтобы быть активным участником для построения таких взаимоотношений», — заявил депутат.

Водолацкий указал на «огромную пользу» от заключения договора о Союзном государстве. Он пояснил, что в рамках этого соглашения Россия и Белоруссия эффективно сотрудничают по вопросам обороны, промышленности, медицины и культуры.

Вопрос о степени интеграции в рамках Договора о создании союзного государства России и Белоруссии обсуждается с весны 2019 года. Соглашение было подписано в декабре 1999 года, в 2000-м оно вступило в силу. Документ предполагает образование единого политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного и культурного пространства. Кроме того, предусматривается унификация законодательства, государственной символики и валюты, а также создание единого парламента и других органов власти. О вхождении одного государства в состав другого в документе не говорится.

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