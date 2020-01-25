Лукашенко разрешил изменить соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об одобрении проекта протокола, согласно которому будут внесены изменения в соглашение с Россией о поставках газа. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Документ касается формирования цен на сырье, которое поставляется в Белоруссию, а также транспортируется через территорию страны. Протокол будет основываться на соглашении между сторонами от от 25 ноября 2011 года.

Помимо этого, белорусский президент разрешил правительству провести переговоры по проекту протокола, а также вносить в него незначительные изменения.

Ранее Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых. По его словам, когда Россия покупала газопровод у «Белтрансгаза», была четкая договоренность выровнять цены с российскими, но о ней в ходе нынешних переговоров «забыли».

31 декабря «Газпром» и Белоруссия подписали протокол о ценах на газ на январь-февраль 2020 года и дополнения к контрактам на транзит и поставку топлива, продлевающие их до 2021-го. Тысяча кубометров топлива для Минска будет стоить 127 долларов.

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