В ОНФ прокомментировали поведение «подрессировавшего» пожарных главы Чувашии

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев прокомментировал поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

Моисеев заявил, что данный поступок был сделан Игнатьевым «не от большого ума». Он добавил, что сотруднику МЧС, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, следовало вручить ключи в торжественной обстановке с благодарностью. Однако вместо этого Игнатьев «делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни». «Стыдно за такое поведение. Неудачная шутка, вне всяких сомнений», — сказал Моисеев.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой запечатлена попытка Игнатьева «подрессировать» сотрудника МЧС. Во время вручения ключей от нового автомобиля он заставил его подпрыгивать за ними.

В свою очередь в пресс-службе главы республики заявили, что это была шутка.

20 января Игнатьев извинился за свой призыв «мочить» критикующих власть журналистов. Он уточнил, что его слова касались людей, которые называют себя журналистами, но лишь пытаются дискредитировать власть. Вызвавшие общественный резонанс слова глава Чувашии произнес днем ранее.

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