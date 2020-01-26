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Адмирал США посоветовал брать пример с России

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Командующий Военно-морскими силами (ВМС) США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго посоветовал союзникам и партнерам брать пример с России в военной сфере. Об этом сообщает Business Insider.

«Если вы ограничены в объеме имеющихся у вас ресурсов и хотите защитить свои берега, подумайте о том, что русские делают [с помощью систем ограничения доступа], и обзаведитесь подобными системами: умными минами, крылатыми противокорабельными ракетами, береговыми радарами», — сказал Фогго.

В пример он привел российскую оборону в Крыму, где находятся зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400.

Ранее в январе сообщалось, что США начали опасаться конкуренции со стороны России и Китая. Глава Объединенного комитета начальников штабов американского Минобороны Джон Хайтен заявил о необходимости двигаться быстрее, например, в киберпространстве.

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