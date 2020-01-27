На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 пропавших без вести

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки более 250 людей. Предполагается, что они принадлежат пропавшим без вести во время протестов 1980 года, передает агентство Yonhap.

Речь идет о территории бывшей тюрьмы в Кванджу на юго-западе страны. Еще в декабре во время строительных работ там обнаружили человеческие останки: предполагалось, что это захоронения 80 человек. Однако затем криминалисты выявили, что речь идет о более чем 250 умерших.

Yonhap отмечает, что открытие породило слухи о том, кому принадлежат останки. Предполагается, что это жители Южной Кореи, выходившие на антиправительственные выступления в 1980 году и пропавшие без вести.

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В мае 1980 года состоялось восстание в Кванджу, когда люди приняли участие в массовых демонстрациях против тогдашнего президента Чон Ду Хвана, узурпировавшего власть. Жители города призывали правительство к демократическим реформам, однако власти жестоко подавили восстание. По официальным данным, число погибших превысило несколько сотен. Сами участники протестов сообщают о 2000 погибших.

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