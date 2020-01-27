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Двоих российских школьников насмерть засыпало снегом

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В Гайском городском округе Оренбургской области двоих 13-летних школьников засыпало снегом во время прогулки, родители нашли их мертвыми в сугробе. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 26 января около 15 часов по местному времени мальчики отпросились у родителей и пошли гулять. Спустя три часа их начали искать. «Родственники самостоятельно обнаружили следы, которые вели от дороги к отвалам, где нашли тела двоих мальчиков, засыпанные осыпью искусственного отвала породы со снегом», — говорится в сообщении главка.

По факту трагедии проводится проверка. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Москве-реке выловили труп россиянина с номерком прогулочного теплохода в кармане. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили. Предположительно, мужчина умер за час до обнаружения.

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