Больше миллиона россиян получат маткапитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году смогут получить больше миллиона россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Деньги на первого ребенка получат 558 тысяч граждан страны, на второго — 551 тысяча.

Голикова также рассказала, что на материнский капитал в 2020 году планируется направить 122,4 миллиарда рублей. Сумма будет нарастать и стабилизируется на уровне 300 миллиардов рублей. Соответствующие поправки внесут в бюджет Пенсионного фонда.

Президент России Владимир Путин ранее поручил продлить действие закона по материнскому капиталу до 31 декабря 2026 года.

Увеличить размер выплат семьям с детьми российский лидер пообещал в середине января, выступая с посланием Федеральному собранию. В частности, родителям первенца с 1 января 2020 года положена выплата в размере 466 616 рублей. При рождении второго ребенка семья получит дополнительно 150 тысяч, после третьего — государство обязуется погасить 450 тысяч рублей ипотеки.

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