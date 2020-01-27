Хозяин дома нашел в почтовом ящике чужие деньги и вернул их владельцу

Житель американского города Ист-Поинт, штат Джорджия, нашел в почтовом ящике чужие деньги и вернул их владельцу. Об этом сообщает портал AJC.

В 2017 году Дарриус Томас (Darrius Thomas) купил дом и сдавал его в аренду. В декабре мужчина обнаружил в почтовом ящике дома более восьми тысяч долларов наличными (500,2 тысячи рублей). Он отнес деньги в полицию, и там установили, что отправившая деньги женщина стала жертвой мошенников.

Злоумышленники несколько раз позвонили 90-летней жительнице штата Висконсин и сообщили, что ее внуку необходимы деньги, чтобы выйти из тюрьмы и оплатить прочие расходы. Всего она отправила 54,6 тысячи долларов (3,4 миллиона рублей) наличными на разные адреса, включая дом в Ист-Поинт.

К тому моменту, когда полицейские связались с потерпевшей, она уже знала, что стала жертвой мошенников. Семья женщины связалась с ее внуком, который прояснил ситуацию. Родственники старушки были уверены, что все ее деньги пропали. В полиции сообщили, что вернут деньги владелице.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Мичиган нашел на улице коробку с 27 тысячами долларов (1,6 миллиона рублей) и вернул ее в банк. Оказалось, что инкассатор, который доставлял наличные в банк, по ошибке забыл один из ящиков на улице.

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