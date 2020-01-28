Россияне купили половину новых машин не на свои деньги

В 2019 году россияне купили почти половину новых машин — 45 процентов — не на свои деньги. Количество автокредитов достигло рекордного за шесть лет уровня, увеличившись на 11,9 процента, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

В общей сложности выдано 947,3 тысячи кредитов на новые и подержанные автомобили, их суммарный объем достиг 746,45 миллиарда рублей — на 18,9 процента выше, чем годом ранее.

Средний размер кредита увеличился на 6,3 процента до 787,9 тысячи рублей. Подсчет провели Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитическое агентство «Автостат», данные охватывают почти 100 процентов сегмента автокредитования.

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Несмотря на максимальный показатель по кредитам со времен кризиса 2014 года, в России зафиксировано падение авторынка. При этом спрос на подержанные машины, то есть на более дешевые, сократился меньше, чем на новые.

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина отметила, что такая динамика объясняется как снижением доходов покупателей, так и более дешевыми займами. Также эксперты сходятся в том, что падение авторынка оказалось бы более значительным, если бы не госпрограммы льготного кредитования.

В текущем году ожидается продолжение падение спроса, потому что государство пока не намерено резко увеличивать поддержку, а рост доходов населения идет слишком медленно.

Ранее сообщалось, что самыми закредитованными российскими регионами стали Калмыкия, Тыва и Курганская область. А лучше всего ситуация в Крыму, Севастополе и Дагестане.

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