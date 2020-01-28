Москвич попытался помочь бездомному коту, загорелся и едва не стал инвалидом

В Москве добровольный помощник ветеринаров попытался помочь бездомному коту, загорелся и едва не стал инвалидом — он получил тяжелый ожог. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Кот поранил кисть руки 23-летнего мужчины, который помогал держать животное во время ветеринарного осмотра. Когда раны обработали и перевязали, доброволец решил закурить. «Далее случилось неожиданное — от пламени зажигалки вспыхнула пропитанная горючим спиртом повязка», — заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

В результате молодой человек получил тяжелый ожог правой кисти. Ему грозила инвалидность, однако специалисты ожогового центра городской клинической больницы имени Иноземцева смогли спасти его руку.

«Врачи незамедлительно приступили к терапии, — сказано в сообщении департамента здравоохранения. — Три этапа хирургического лечения позволили избежать дальнейшей гибели тканей, сохранить жизнеспособные ткани, избежать тяжелого рубцового процесса и завершить хирургическое лечение пластическим восстановлением целостности кожного покрова пострадавшей кисти».

14 января сообщалось, что в австралийском городе Аделаида кошка затопила жилой дом. В результате ее хозяевам был причинен ущерб на сумму 40 тысяч австралийских долларов (1,7 миллиона рублей).

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