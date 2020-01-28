Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии

Российские специалисты проинспектируют американский военный объект в Германии. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, пишет РИА Новости.

Инспекторы посетят военный объект 28 января в рамках реализации Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности. По словам Рыжкова, это необходимо для проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был введен в действие в ноябре 2011 года с целью развития механизмов международной безопасности и предотвращения военных конфликтов в зоне стран ОБСЕ.

Согласно этому документу государства-участники на регулярной основе обмениваются информацией о развернутых военных силах и средствах, об оборонных расходах, а также о планировании в военной области. В частности, они уведомляют друг друга обо всех необычных видах военной деятельности, например о крупных учениях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!