В Верховной Раде призвали к диалогу с Россией в ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юлия Лёвочкина призвала использовать ПАСЕ как площадку для диалога с Россией. Заявление опубликовано на официальном сайте партии.

По ее мнению, инициативы президента Украины Владимира Зеленского по личным переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным должны быть дополнены диалогом на уровне парламентов двух стран.

«Диалог должен проводиться на уровне президентов, правительств, МИДов, парламентов, гражданского общества, экспертов и бизнеса. Иначе мы этот вопрос не решим», — подчеркнула она. Лёвочкина полагает, что диалог должен быть, прежде всего, направлен на разрешение гуманитарных вопросов.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько заявила, что украинские парламентарии не планируют сотрудничать с российскими коллегами. По словам Ясько, с Россией необходимо разговаривать только в рамках международного права.

16 января Верховная Рада проголосовала за постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ. В сентябре прошлого года Киев отказался участвовать в осенней сессии ассамблеи. До этого ПАСЕ вернула полномочия российской делегации в полном объеме, которых она была лишена в 2014 году из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе.

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