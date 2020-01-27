Депутат партии Зеленского стал вице-президентом ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Украины от президентской партии «Слуга народа» Александр Мережко стал вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщила парламентарий Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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«Должность вице-президента чрезвычайно ответственна, так как он при необходимости может подменить президента и председательствовать на заседании ассамблеи или на дебатах (если не принимает в них участия в качестве докладчика)», — написала нардеп от партии президента Украины Владимира Зеленского. Она отметила, что Мережко автоматически войдет в состав бюро, которое подготавливает повестку дня для сессий ПАСЕ.

17 января Мережко стал также главой комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Ранее в январе депутаты украинского парламента проголосовали за принятие постановления о возвращении делегации Украины в ПАСЕ после официального отказа от участия в осенней сессии организации. Причиной решения, принятого в сентябре 2019 года, стало возвращение в ассамблею парламентариев от России.

Перед этим ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме. Решение вызвало протест у делегаций Украины, Грузии, Польши, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии. Украинская делегация, в частности, заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва, которая является крупнейшим вкладчиком ассамблеи, заморозила уплату членских взносов и объявила, что возобновит выплаты только после полного восстановления своих полномочий в организации.

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