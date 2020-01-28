В Кремле ответили на вопрос о нежелании Путина отпускать Суркова

Отставка помощника президента России Владислава Суркова еще не принята, но это не означает нежелание Владимира Путина отпускать его. Об этом во вторник, 28 января, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, я в данном случае вам этого не говорил», — ответил представитель Кремля на вопрос, означает ли отсутствие подписанного указа, что Путин не хочет расставаться с сотрудником.

В то же время де-юре Сурков все еще является помощником президента России. Песков не стал уточнять, кто в Администрации президента будет курировать украинское направление вместо него, если приказ будет все-таки подписан.

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Об уходе Суркова с госслужбы сообщалось 25 января. По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, такое решение было принято в связи со сменой курса на украинском направлении.

Тогда же в Кремле заявили, что Москва не отказывалась от принятого политического курса на украинском направлении.

В аппарате президента России Владимира Путина Сурков курирует вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.

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