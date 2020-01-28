Армянского чиновника уволили за призывы к травле в соцсетях

Армянского чиновника Генрика Артеняна уволили из-за размещенного в соцсетях призыва к травле девушки. Об этом сообщает Jam-news.

Артенян выложил на своей страничке в Facebook фотографию пользовательницы с фамилией Товмасян и представил ее аккаунт как страничку дочери председателя Конституционного суда Армении Грайра Товмасяна.

Под фотографией чиновник написал։ «Это страничка дочери Грайра Товмасяна. Ну-ка, покажите себя, народ». Запись вызвала бурю возмущения в сети и была расценена как призыв подвергнуть дочь председателя КС травле. Позже выяснилось, что девушка на фотографии не является дочерью Товмасяна.

После инцидента представители правящей партии «Мой шаг», к которой принадлежит Артенян, собрались на экстренное заседание и решили, что чиновник должен сложить полномочия.

20 мая 2019 глава правительства Армении Никол Пашинян объявил о необходимости провести масштабную реформу судебной системы. По его словам, судебная система страны является проблемой, поскольку решения судей вызывают «волнения в обществе». Решить эту проблему он пообещал с помощью «хирургического вмешательства».

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