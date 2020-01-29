Названо число «скрывающихся» от государства россиян

Около 40 процентов всего трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работать за наличные и платить наличными, минуя кассы и не выплачивая налоги. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский.

«Речь о трудоспособных гражданах. Где-то примерно 30 из 70 миллионов полностью или частично не платят в госфонды. Формы разные: гаражники, промысловики, владельцы личных подсобных хозяйств».

Кордонский пояснил, что промысловик — это человек, который «изготавливает уникальные в какой-то степени изделия и оказывает персонифицированные услуги всем, кто готов за них платить». Промысловики строят дома, бани, шьют одежду и обувь, «собирают дары природы, ремонтируют все, что можно отремонтировать», а также работают дальнобойщиками, парикмахерами и во многих других профессиях.

«Взять тех же отходников, — продолжает он. — Москва втягивает в себя активное население на расстоянии примерно 400 километров. Посмотрите, что утром творится на конечных станциях метро — ежедневно сотни тысяч человек на междугородних автобусах приезжают на работу в город». По мнению Кордонского, часть этих людей за свою работу получают наличные, и «им нет никакого резона выплачивать взносы в Пенсионный фонд или в ОМС, в том числе и потому, что качество этих госуслуг всем известно».

Президент России Владимир Путин 21 января на встрече с новыми членами кабмина заявил, что важнейшая задача правительства Михаила Мишустина — повышение благосостояния граждан. Премьер заявлял, что в течение двух лет все домохозяйства в России внесут в информационную систему, чтобы каждый доход отслеживался от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи.

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