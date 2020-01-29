Годовалый россиянин отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок отравился гашишем, который нашел на подоконнике. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным издания, семья полная и не состоит на учете. Мать работает помощником воспитателя, отец — мастером по дереву.
Полиция проводит проверку по факту случившегося, возбуждено административное дело по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача»).
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в крови госпитализированного с острым отравлением восьмимесячного младенца обнаружили психотропные вещества. Отца ребенка проверили на наркотики — в его крови запрещенных веществ обнаружено не было. Младенец остается в больнице, его жизни ничего не угрожает.