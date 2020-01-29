65 российских медиков потребовали десятки миллионов от скорой помощи

Сотрудники станции скорой помощи в Казани подали в суд на начальство, потребовав выплатить им сверхурочные за последние три года и компенсацию морального вреда на общую сумму 27,1 миллиона рублей, сообщает «Реальное время».

Медики рассказали изданию, что с 2016 года работали по 40 часов в неделю вместо положенных 36, но денег за переработки не получали. 65 фельдшеров посчитали, что в общей сложности им недоплатили 25 миллионов 824 рубля. В коллективном иске они также потребовали выплатить каждому по 20 тысяч рублей морального вреда (всего 1,3 миллиона) и официально установить 36-часовую рабочую неделю. Такой график по закону полагается работникам скорой, чьи условия труда считаются вредными или опасными.

Представитель медработников, юрист Адель Хайруллин отметил, что к иску могут присоединиться еще 15 человек. Всего на станции 700 сотрудников. По его словам, те, кто подписал документ, стали испытывать давление на работе, им составили неудобный график, расформировали давно сложившиеся бригады.

Главврач городской скорой помощи Фарид Галяутдинов претензии подчиненных не признает. Он сказал, что узнал об их претензиях из судебного извещения. По его подсчетам, переработки были только у четырех человек.

Издание указывает, что в январе 2014 года около 70 сотрудников этой станции скорой бастовали в пикете, требуя повышения зарплат и увольнения теперь уже бывшего главврача. В 2017-м водители скорой жаловались, что их заставляют за свой счет покупать запчасти для служебных машин. На аналогичные проблемы с оплатой труда и поломкой автомобилей поступали жалобы и в 2018 году.

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