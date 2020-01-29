Названо число пострадавших военных США при атаке Ирана по базам в Ираке

В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США. Такие данные назвал официальный представитель Министерства обороны США, генерал-полковник Томас Кэмпбелл, его заявление приводит ТАСС.

Всем военным диагностировали черепно-мозговые травмы. По словам Кэмпбелла, количество пострадавших может увеличиться.

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В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Президент США Дональд Трамп отчитался об отсутствии жертв при атаке и минимальном ущербе.

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