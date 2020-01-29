Мир
 
Последние новости
США решили испытать непроверенные препараты на зараженных коронавирусом китайцах
Инструктор рассказал об ошибках пилота вертолета Коби Брайанта
Названы самые уязвимые перед смертельным вирусом сферы экономики
Исключенный из ЛДПР Худяков решил вернуться в Госдуму
Белый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем
В России прокомментировали заявление США об освобождении Освенцима американцами
Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть
Названы российские регионы с самой доступной ипотекой
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Новости партнеров

Названо число пострадавших военных США при атаке Ирана по базам в Ираке

Перейти в «Мою Ленту»

В результате ракетного удара Ирана по двум американским базам в Ираке в ночь на 8 января пострадали 50 военнослужащих США. Такие данные назвал официальный представитель Министерства обороны США, генерал-полковник Томас Кэмпбелл, его заявление приводит ТАСС.

Всем военным диагностировали черепно-мозговые травмы. По словам Кэмпбелла, количество пострадавших может увеличиться.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Атака стала ответом на гибель в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара. Операция получила название «Мученик Сулеймани». По объектам были выпущены 15 ракет класса «земля — земля». Президент США Дональд Трамп отчитался об отсутствии жертв при атаке и минимальном ущербе.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа причина озлобленности США на Иран
Последствия удара Ирана по авиабазе США показали на фото
Военные описали атаку Ирана на американскую базу
Другие материалы рубрики
Мир00:03Сегодня

«Америка не может не ответить»

Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
02:46Сегодня

В России прокомментировали заявление США об освобождении Освенцима американцами

02:39Сегодня

Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть

00:31Сегодня

«Хезболла» назвала «сделку века» сделкой позора

Мир00:0327 января

«Мы не несем традиционные ценности»

Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
00:27Сегодня

Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»

23:5728 января

Психолог ЦРУ грозил перерезать горло сыну виновника теракта 11 сентября

23:0428 января

Трамп показал предлагаемые «сделкой века» границы Палестины и Израиля

Мир10:2324 января

«Нас спасла Красная армия. Мы это помним»

Россию обвиняют в искажении правды о холокосте. Но узники концлагерей не забыли своих спасителей
21:3528 января

Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов

21:1128 января

В России пообещали изучить предложенную Трампом «сделку века»

20:4328 января

Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ

Россия
Исключенный из ЛДПР Худяков решил вернуться в Госдуму
«Если людей хотя бы не трогать — они выплывут»
Почему миллионы россиян скрывают свою жизнь от государства
Между вице-премьерами распределили обязанности
Владик Салий«У меня в голове поселилось чудовище»
Шестилетнего Владика спасет протонная терапия. Мальчику нужна ваша помощь
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
«Дарят Патриарху икону, машину, часы — это проявление любви»
Умер Всеволод Чаплин. Что он думал о роскоши, женщинах и гибели России
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Все материалы
Мир
В России прокомментировали заявление США об освобождении Освенцима американцами
«Америка не может не ответить»
Шахиды, мертвый генерал и жажда мести. Как Иран готовился к Третьей мировой и что из этого вышло
Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть
США раскрыли условия «сделки века»
Палестина получит независимость и землю, Израиль — мир и Иерусалим
«Хезболла» назвала «сделку века» сделкой позора
«Мы не несем традиционные ценности»
Представители ЛГБТ-сообщества бегут из России в Европу. Чего они боятся и как выживают?
Лидер Палестины оценил «сделку века» словами «Иерусалим не продается»
Все материалы
Бывший СССР
Европа поможет Украине миллионами евро
Полицейский с пистолетом останавливает на улице прохожих для обыска. 15.12.1905«Озверевшие драгуны стреляли в людей»
Уличные бои и массовые расстрелы. Почему в Латвии с гордостью вспоминают революцию 1905 года?
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Карательная история
Советский партизан казнил пособников нацистов. За это 50 лет спустя Латвия посадила его в тюрьму
На Украине решили «декоммунизировать» социальное страхование
«Все корчат из себя украинцев»
Половина жителей Украины говорит на русском. Но их детям запретили учиться на родном языке
В Верховной Раде предложили расширить «нормандский формат»
Все материалы
Экономика
Названы самые уязвимые перед смертельным вирусом сферы экономики
«Главное, чтобы нас в иностранные агенты не записали»
Бывший сотрудник КГБ изменил свою жизнь и придумал, как узнать о россиянах еще больше
Минтруд выступил за снижение прожиточного минимума
Голубой бум
Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия
Российские банки заработали «фальшивую» прибыль
Зеленое безумие
Человечество стремится спасти природу. Почему это может обвалить мировую экономику?
Россия и Япония расширят совместный рыбный промысел
Все материалы
Силовые структуры
Члены Таганской ОПГ разговорились о слежке за Дедом Хасаном перед убийством
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Россиянин похитил инвалида для попрошайничества
«Я их позже заберу»
Жена обвинила россиянина в пытках и ушла, оставив сыновей. Он отвез их в Москву и бросил в аэропорту
Россиянин зарезал сбежавшую от него беременную подругу
«Мы стали миллионерами за две минуты»
История россиянина, который захотел красивой жизни и начал грабить банки
Криминальный авторитет заказал убийство полковника МВД ради почета у бандитов
Все материалы
Наука и техника
Разработана вакцина от коронавируса
«Самые страшные голодные дни»
Детьми они пережили ад. Рассказы малолетних узников еврейских гетто и нацистских концлагерей
Предсказано катастрофическое столкновение спутников
Прирожденные убийцы
Китай стал очагом смертоносных эпидемий. Как вирусы появляются там снова и снова?
Подтвержден дизайн дешевого iPhone
Быстрее звука
От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году
Зафиксированы изменения в самом опасном леднике мира
Все материалы
Спорт
Инструктор рассказал об ошибках пилота вертолета Коби Брайанта
Коби навсегда
Легендарный Коби Брайант погиб в авиакатастрофе. Как он покорил спортивный мир и получил Оскар
Российский хоккеист уложил на лед американского соперника
«Заложники интриг и политики»
 
Агент Кокорина объяснил ситуацию с контрактом футболиста
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легенда НБА и его дочь разбились при крушении вертолета
Стало известно о договоренности Брайанта не летать с женой на вертолете вместе
Все материалы
Культура
Названы главные загадки «Гарри Поттера»
Эдуард Ратников«Вот тебе 500 долларов, иди делай бизнес в Америке»
Как россиянин поработал с AC/DC, Metallica и покорил США
Стивен Кинг обвинил «Оскар» в фальсификациях в пользу белых
«Мы на жизнь смотрим одним непрерывным кадром»
Как снять Первую мировую войну одним планом и получить 10 номинаций на Оскар: интервью Сэма Мендеса
Россиянка завоевала «Порно-Оскар» за групповой секс с участием афроамериканца
Песня сброда
Изнасилования, интриги и коррупция: что творится за кулисами главной музыкальной премии мира
Брата рэперши Ники Минаж признали виновным в изнасилованиях 11-летней падчерицы
Все материалы
Интернет и СМИ
Порнопредпочтения миллионов пользователей Avast собрали и продали
Новые боги хайпа
TikTok мгновенно превращает неизвестных людей в звезд. Кто и как на этом зарабатывает?
Известный российский комик рассказал о реакции зрителей на шутки о Путине
Странные времена
Молодость, смерть и катастрофы на снимках лучших фотографов мира
В сети нашли «воскресшую» Grumpy Cat и умилились
Мастера на все руки
 
Богатая шестилетняя блогерша из России отпраздновала день рождения с Киркоровым
Все материалы
Ценности
Бодипозитивная певица вышла в свет в откровенном наряде
«Я пас коров, а теперь возглавляю Советский Союз»
Вышиванки, швейцарские часы и иномарки: как жил Хрущев
В продаже появились лысые куклы Барби с болезнями
Последняя провокация
Он раздевал жену президента и одевал Мадонну: какой след в мире моды оставил хулиган Жан-Поль Готье
Невеста пренебрегла подругой на свадьбе из-за ее красоты и была обругана
Немецкие страсти
БДСМ, пришельцы и полуголые невесты: как прошла неделя моды в Берлине
Ирина Шейк раскрыла тайну из детства о своем теле
Все материалы
Путешествия
Сотрудник авиакомпании унизил пассажирку из-за слишком откровенной одежды
Передвижение во время бури. Австралийская антарктическая экспедиция, 1912Полюс недоступности
Роды во льдах, операция голыми руками и отважный кот Негр: невероятные истории покорения Антарктиды
Сотрудники авиакомпании унизили туристов из-за религии и сняли их с рейса
«Я здесь, и мне отсюда не уехать»
Очевидцы — о том, что происходит в очаге заражения смертельным китайским коронавирусом
Россиянин упал со стены храма в Грузии
Фрагмент картины Игоря Пшеничного «Витус Беринг и Алексей Чириков в Петропавловске»Из Витуса в Ивана
Как великий путешественник пожертвовал жизнью ради открытия Русской Америки
Подсчитано число оставшихся в Китае россиян
Все материалы
Из жизни
Мужчина десять лет страдал от головной боли из-за червя в мозге
«У нас была только надежда на успех»
Как легенда об огромных залежах золота обернулась чередой смертей, потерей миллиардов и обвалом бирж
Отец закрыл дочь от товарного поезда своим телом
«Тут об успехе говорят без остановки, о неудачах — молчат»
История россиянина, перебравшегося в Канаду
Тигры в зоопарке разрывали визжащих поросят на потеху публике
Джим Спрингер и Джим ЛьюисПараллельные жизни
Разлученные близнецы встретились спустя 39 лет. Поразительное сходство прославило их на весь мир
Младенца весом 650 граммов спасли после 40-минутной остановки сердца
Все материалы
«Русский Prado» от УАЗа получит новую коробку передач
BMW выбрала в России лучшие кастом-байки
Уникальные мотоциклы построили на основе культовой модели R nineT
Лучшие тюнинг-проекты января 2020
Спортивный Multivan, безумный светящийся Prius и еще шесть эффектных доработок января
General Motors показала первое изображение электрического пикапа
Пикап-гигант Ford с душой мотоцикла
Видео: редкий Ford F-150 Harley-Davidson за 10 млн рублей — что внутри?
Названа дата старта продаж Skoda Karoq в России
Все материалы
Дом
Названы российские регионы с самой доступной ипотекой
Эстонский стыд
Как поселок-призрак на границе с Россией доживает последние дни
Россиянин получил семь лет за уничтожение квартиры сестры
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Найдена самая дорогая съемная квартира Москвы
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Легендарный небоскреб подсветили в честь погибшего Коби Брайанта
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы