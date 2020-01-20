Названа причина озлобленности США на Иран

Причиной озлобленности администрации США по отношению к Ирану является независимость иранского народа и противодействие, которое Тегеран оказывает Вашингтону. Об этом в Twitter заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Сопротивление Ирана США привлекательно для всего мира. Вашингтон злится на иранский народ из-за имиджа независимого государства и нации, противостоящих агрессору», — написал он.

Ранее Хаменеи назвал убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани позором для США, которые поступили как трусы и уже не смогут восстановить свой имидж. В ответ на это президент США Дональд Трамп посоветовал ему «следить за своими словами, поскольку верховный лидер оказался не таким уж и верховным».

8 января Хаменеи указал, что удары Ирана по американским базам стали «пощечиной по лицу» США. По его словам, действия Тегерана показывают то, что иранская революция жива. Кроме того, аятолла назвал США врагом Ирана.

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