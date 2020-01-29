Россияне раскрыли способы борьбы с тоской после отпуска

Каждый пятый российский турист начинает планировать новое путешествие, чтобы справиться с тоской после окончания отпуска. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса онлайн-бронирования билетов Ostrovok.ru, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, к такому способу борьбы прибегают 19 процентов опрошенных. В частности, особенно этот метод популярен среди женщин — наиболее эффективным его считают 24 процента участниц опроса, в то время как только 11 процентов мужчин разделяют их мнение.

Также некоторые респондентки предпочитают видеться после отпуска с друзьями (8 процентов), берут несколько дополнительных дней перед выходом на работу (8) и пересматривают фотографии из поездок (11). Мужчины, как правило, стремятся поскорее заняться любимыми делами и хобби (14 процентов), с головой уходят в работу (12) или спорт (9).

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Вдобавок 26 процентов участников исследования заявили, что не делают «ничего особенного», чтобы справиться с плохим настроением после завершения отпуска, и ждут, что оно «пройдет само». Столько же респондентов заверили, что у них не бывает хандры после отдыха.

В ноябре прошлого года сообщалось, что регулярный отказ от отпуска или его перенос на следующий год может повлечь за собой опасные последствия, в том числе «синдром отсутствия отпуска». По мнению медиков, без полноценного отдыха организм человека становится более уязвимым для любых заболеваний и депрессии. В частности, начинают страдать пищеварительная, нервная и сердечно-сосудистая системы, а также отдельные органы.

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