Названы самые переполненные российскими туристами места в мире

Самыми переполненными российскими туристами местами в мире оказались Бангкок, Прага и Бали. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-сервиса поиска авиабилетов Aviasales, поступившие в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, спрос на перелет в Бангкок текущей зимой увеличился на 23 процента, его стоимость при этом осталась прежней — около 30 тысяч рублей. Популярность чешской столицы среди россиян выросла на 72 процента — они называют Прагу подходящей для отпуска, так как «там очень красиво, вкусно и язык похож на русский». Цена билета по этому направлению в среднем снизилась на 6,8 процента до 13 тысяч рублей.

На Бали устремилось в 2,5 раза больше российских путешественников, чем в прошлом году. К тому же стоимость авиаперелета туда подешевела на шесть процентов, до 43,5 тысячи рублей. Также в два раза спрос вырос на отдых в Милане, в полтора раза — на поездку на тайский остров Пхукет. Цены на билеты по обоим направлениям остались прежними — около 12 тысяч и 40 тысяч рублей соответственно.

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Кроме того, в список перегруженных россиянами туристических мест попали Дубай, Рим, Париж, Тель-Авив и Анталья. Рост интереса к этим маршрутам составил в среднем от 30 до 50 процентов. Отмечается, что в процессе исследования специалисты сервиса проанализировали бронирование авиабилетов с вылетом в зимние месяцы и сравнили с аналогичными данными за прошлый год.

Ранее в январе стало известно, что самой безопасной страной для путешествий российские туристы считают Южную Корею. Путешественники, посетившие эту страну, рассказали, что забывали вещи в кафе и оставляли детские коляски на улицах, но никто из посторонних их не забирал.

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