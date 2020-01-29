UFC стал жертвой хакеров

Аккаунты Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в социальных сетях Instagram и Twitter были взломаны хакерами. Об этом сообщает BloodyElbow.

На обеих страничках появились новые публикации, согласно которым ответственность за взлом возложила на себя группировка OurMine. «Привет, это снова OurMine. Поскольку в мире беда с интернет-безопасностью, мы снова в деле. Сегодня вас ждут новости. UFC, обращайтесь к нам, поможем устранить данную проблему», — данный пост появился в Twitter и вскоре был удален. Комментарии от UFC, который стал жертвой хакеров, пока не поступали.

— Full Mount MMA (@MMAFullMount) 28 января 2020, 21:04

27 января журналист Дон Клайман привел свидетельства атаки OurMine на аккаунты Национальной футбольной лиги, а также трех команд-представителей чемпионата. Обозреватель опубликовал снимки экрана с сообщениями от OurMine в своем Twitter-аккаунте.

UFC — ведущий промоушен, специализирующийся на смешанных единоборствах.

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