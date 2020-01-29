Казахстан полностью прекратит транспортное сообщение с Китаем

Казахстан полностью прекратит регулярное транспортное сообщение с Китаем. Об этом сообщает «Sputnik Казахстан» со ссылкой на решение специальной межведомственной комиссии при правительстве республики.
Власти приостановят пассажирские автобусные перевозки между республикой и Китаем начиная со среды, 29 января. Также с 1 февраля прекратится движение пассажирских поездов, а с 3 февраля — регулярное воздушное сообщение с Китаем.
Ранее власти Казахстана приостановили выдачу виз китайским гражданам. При этом в межведомственной комиссии заверили, что ситуация отслеживается в круглосуточном режиме. В настоящий момент случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане не зарегистрированы.
По состоянию на 29 января число человек, зараженных китайским вирусом, достигло 3 554, включая 840 новых случаев коронавируса в провинции Хубэй. На данный момент жертвами коронавируса 2019-nCoV стал 131 человек.
Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.