LiveJournal открыл «Эпоху потребления»

LiveJournal объявляет о начале «Эпохи потребления» — нового этапа программы развития блогов. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Платформа поддержит как опытных авторов, так и новичков, пишущих об особенностях выбора различных товаров и услуг: где покупать, как эффективно использовать, на что обращать внимание при покупке, как экономить, как тратить деньги и не вредить экологии. Принять участие в «Эпохе потребления» также могут и тематические медиа, которые ведут блоги в LiveJournal.

Участники, прошедшие отбор заявок, получат пакеты бонусных показов для развития своих блогов. Стандартный набор включает 500 тысяч показов. Помимо этого, раз в неделю редакция LiveJournal будет выбирать лучшие посты и поощрять их авторов дополнительными показами. Все полученные бонусы можно обменивать на продвижение у популярных блогеров ЖЖ.

«Программа развития блогов началась летом 2019 года с "Эпохи просвещения". Мы остались довольны результатами, для нас важно и дальше поддерживать полезные и социально значимые темы, — прокомментировала новость руководитель LiveJournal Наташа Арефьева. — Одна из ценностей, которую разделяет вся команда LiveJournal, — осмысленное потребление, поэтому в этот раз мы решили выступить ее амбассадорами и помочь авторам, ищущим новые смыслы и формы передачи полезного контента».

