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На Украине заблокировали «ботоферму» россиян

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Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Киеве деятельность «ботофермы», организованной россиянами и выходцами с неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СБУ, группировка имела более 500 активных аккаунтов в соцсетях. С их помощью нарушители распространяли недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты украинских чиновников.

«Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам за распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации на Украине», — заявили в СБУ.

В то же время там подчеркнули, что «ботоферма» использовалась для рассылки анонимных сообщений о минировании, а также создания в Telegram аккаунтов для последующей торговли наркотиками и оружием.

Во время обыска в арендованном офисе сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование, почти две тысячи сим-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также силовики изъяли записи о регистрации пользователей соцсетей. В СБУ добавили, что в настоящий момент продолжаются процессуальные действия для привлечения лиц к ответственности.

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