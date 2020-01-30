Кругосветного путешественника нашли мертвым без одежды на яхте

Британского мойщика окон, который отправился в одиночное кругосветное путешествие, нашли без одежды мертвым на палубе его яхты. Об этом пишет The Sun.

42-летний Марк Бреннан (Mark Brennan) два месяца назад стартовал на девятиметровой яхте Avrio из английского города Саут-Шилдс на Барбадос, а затем направился в Гренаду. Спустя десять дней британец перестал выходить на связь и был объявлен пропавшим без вести.

Позже береговая охрана Ямайки обнаружила судно с обнаженным и полуразложившимся телом. Причины смерти Бреннана пока не установлены. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели кругосветного путешественника.

17 января сообщалось, что в исландской пустоши Солхеймасандур (Sólheimasandur), где в 1973 году потерпел крушение американский военно-транспортный самолет, нашли двух мертвых туристов. По словам главного констебля региона Оддура Арнасона, паре китайских путешественников было около 20 лет. Их тела лежали в пустоши на расстоянии 150 метров друг от друга.

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