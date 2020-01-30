Путин поручил помочь пострадавшим при теракте в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил помочь жителям города Беслана, которые пострадали в результате теракта 2004 года. Информация об этом опубликована на сайте Кремля.

«Принять необходимые меры по дополнительной поддержке жителей г. Беслана», — говорится в документе. Доложить о выполнении поручения премьер-министр Михаил Мишустин должен до 1 апреля 2020 года.

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10 декабря 2019 года Путин, выступая на заседании Совета по правам человека, назвал теракт в Беслане своей личной болью. Позже, в ходе ежегодной пресс-конференции, глава государства сказал, что считает Беслан одним из самых тяжелых эпизодов за время своей президентской карьеры.

Захват школы в Беслане произошел 1 сентября 2004 года. Группа боевиков захватила и в течение трех дней удерживала в заложниках более 1,2 тысячи учеников и учителей школы №1. В результате погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Среди погибших — 10 сотрудников ЦСН ФСБ, это наибольшие потери в ходе одной операции за всю историю российского спецназа. Ответственность за случившееся взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев.

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