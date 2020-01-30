Обнаружена гигантская климатическая «бомба»

Ученые Химического института Общества Макса Планка в Германии обнаружили гигантскую климатическую «бомбу», которая в огромных количествах выпускает парниковые газы. Углеводороды, которые поднимаются со дна Красного моря, загрязняют атмосферу со скоростью, эквивалентную выбросам некоторых крупных стран-экспортеров ископаемого топлива. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи заметили, что уровни содержания пропана и этана в воздухе над северной частью Красного моря были в 40 раз выше, чем прогнозировалось с учетом региональных антропогенных выбросов. Специалисты дополнительно проверили различные источники парниковых газов, в том числе транспорт, сельское хозяйство, сжигание биомассы и производство электроэнергии из углеводородов.

Оказалось, что пропан и этан просачиваются через морское дно из естественных нефтяных и газовых резервуаров. Попадая на поверхность, они смешиваются с другим парниковым газом — закисью азота, который в больших количествах выбрасывается судами. В результате образуются соединения, чрезвычайно вредные для здоровья человека.

Уровень утечки газов сопоставим с показателями выбросов у таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты или Кувейт. Ученые предсказывают, что в будущем увеличение трафика морских судов в регионе приведет к значительному ухудшению качества воздуха.

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