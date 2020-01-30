Отказывающиеся лечиться китайские больные станут преступниками

Власти провинции Хубэй станут привлекать к уголовной ответственности носителей нового коронавируса 2019-nCoV, отказывающихся от карантина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на управление общественной безопасности региона.

Уголовная ответственность также распространится на тех больных, кто «плюет в других людей» с намерением заразить других. Также серьезно будет наказываться преднамеренное причинение вреда медицинскому персоналу, нападение на него, нанесение ущерба государственной и частной собственности, а также публичное оскорбление и запугивание медиков.

Также власти запретят приносить в медучреждения погребальные венки, совершать традицию сжигания денег, развешивать баннеры и загораживать вход в больницы. За такие действия власти будут рассматривать больных как преступников.

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По состоянию на полночь 30 января, число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, а общее число зараженных превысило 7,7 тысячи. от болезни полностью излечились 170 пациентов. На данный момент в КНР не осталось ни одного региона, куда не проник вирус.

Помимо Китая отдельные случаи заражения выявлены в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции. Эксперты считают, что вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий.

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