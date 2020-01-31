Регулярные авиарейсы из России в Китай станут чартерными

Работа российских регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, изменится на чартерный режим с 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Министерство транспорта России.

В ведомстве уточнили, что это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Колл-центрам передадут памятки, необходимые для информирования пассажиров. Для мониторинга ситуации создан оперативный штаб Росавиации, который возглавил глава федерального органа Александр Нерадько.

Ранее, 28 января, сообщалось о закрытии китайцам въезда в Россию — туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с коронавирусом. При этом ранее прибывшие в страну граждане КНР не будут прерывать программу и покидать российскую территорию досрочно.

24 января были отменены все прямые рейсы в Москву из китайского Уханя, эпицентра заражения коронавирусом.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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