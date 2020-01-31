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В США поступил в продажу радиоуправляемый Коби Брайант с вертолетными лопастями

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На американской торговой площадке eBay появилась возможность приобрести игрушки, посвященные погибшему бывшему баскетболисту «Лос-Анджелес Лэйкерс» Коби Брайанту. Объявления доступны на сайте.

В частности, на площадке можно приобрести радиоуправляемую модель Брайанта с вертолетными лопастями. Также в наборе представлены карточки с изображением погибшего баскетболиста.

Также в продаже вертолет, окрашенный в цвета «Лэйкерс». Цена на самой коробке 7,99 доллара США. При этом само объявление зарегистрировано как аукцион. В описании товаров указано, что 10 процентов выручки будут перечислены в благотворительный фонд Kobe and Vanessa Bryant Family Foundation.

Внимание на объявления обратил The Sun. Автор заметки назвал опубликовавших объявления «больными упырями».

Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил.

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