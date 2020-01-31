Подтверждено существование аномальной формы материи

Французские физики из Комиссариата по атомной и альтернативным видам энергии подтвердили условия существования экзотической формы материи. Речь идет о фазовом переходе водорода, в результате чего образуется металлический водород — вещество, которое, как считается, находится в недрах газовых планет-гигантов. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Долгое время считалось, что при достаточно большом давлении водород превратится в металл, однако ученые не знали, какое именно давление для этого потребуется. Хотя различные теории предсказывали разное значение, в последние годы физики пришли к консенсусу, установив, что давление фазового перехода должно достигать 425 миллиардов паскалей. Однако до сих пор провести такого рода эксперимент было технически невозможно.

В новой работе группа ученых усовершенствовала ячейку с алмазной наковальней, в котором два алмаза используются для сжатия образца до экстремальных значений. Это позволило им достигнуть давления в 600 гигапаскалей. Для наблюдения за образцом физики использовали луч инфракрасного света, который пропустили через устройство. В случае образования металлического водорода он должен был отразиться.

Выяснилось, что сжатые образцы блокировали весь инфракрасный и видимый свет. Для подтверждения результата физики планируют повторить эксперимент, но при том проверить, будет ли образец проводить электричество, что предсказано для металлического водорода.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!