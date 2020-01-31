Эвакуированных из Китая россиян поместят под карантин

Россиян, которых эвакуируют из китайской провинции Хубэй на родину, поместят под карантин на 14 дней. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России, передает ТАСС.

Голикова отметила, что штаб оценил число эвакуируемых граждан и определит для их перемещения соответствующие борта. Кроме того, всех граждан уведомят, что они помещаются под карантин. У них будет возможность решить, хотят ли они остаться в Китае, или вернуться в Россию.

Ранее 31 января стало известно, что в России обнаружили двух первых зараженных коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры. До этого в России не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился.

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