Говорившего о морали политика обнаружили пьяным и без штанов в постели коллеги

Мэр американского города Маува (штат Нью-Джерси) Джон Рот, говоривший о важности соблюдения морали, уличили в аморальном поведении. Об этом сообщает портал North Jersey.

О произошедшем стало известно после того, как в Мауве распространили анонимное письмо от «обеспокоенных работников» городка. В документе говорилось, что мэр спал в кровати подчиненной без штанов, будучи пьяным.

71-летний политик признался, что слишком много выпил на вечеринке в доме коллеги, на которой присутствовало два десятка сотрудников местной администрации. Рот рассказал, что ушел в одну из комнат, где и уснул без штанов. Мэр добавил, что вскоре его разбудили другие гости, а затем увела домой жена.

По словам Рота, он уже извинился перед сотрудницей. Другие представители власти отказались комментировать инцидент.

Рот был избран в ноябре 2018 года, когда бывший мэр Билл Лафоре был снят с поста из-за скандала. New York Post отмечает, что на новой должности он обещал «придерживаться высокой морали».

Лафоре обвинял одного из сотрудников администрации в хранении порнографии на рабочем компьютере. Тот умер спустя несколько месяцев, якобы испытав сильнейший стресс из-за происшествия. Его семья подала в суд на Лафоре: утверждалось, что именно клевета спровоцировала трагедию.

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